Indizio su Conte? Alvino: “Questo weekend possiamo stare sereni..."

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Annuncio di Conte? Questo week end possiamo stare sereni, poi da lunedì ritorneremo a raccontare del Napoli. Ricordo che quando il Napoli solleva dall’incarico Rudi Garcia contatta Conte che fu irremovibile ed io dissi che non sarebbe mai venuto in corsa.

Non mette le mani dove altri mettono le mani. Mi sono divertito a pubblicare il Teatro San Carlo, ma non sapevo fosse la location della presentazione del Napoli. De Laurentiis dovrebbe tornare oggi da Ibiza, ma non conosco i suoi spostamenti. Sapevo di questo viaggio che sarebbe stato solo di vacanza in Spagna. Questo week end rilassiamoci, poi da lunedì si torna a lavorare”.