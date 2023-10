Infortunio Anguissa, De Nicola: "Ecco i tempi di recupero e quante gare salterà"

Alfonso De Nicola, ex responsabile sanitario del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Gola', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Alfonso De Nicola, ex responsabile sanitario del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Gola', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Anguissa? Credo che tre settimane saranno sufficienti per cicatrizzare la lesione, poi si valuterà in base agli allenamenti e occorrerà aspettare un'altra settimana. Impossibile torni per Verona, magari si proverà per recuperarlo in vista del Milan o al massimo per la gara di Champions League con l'Union Berlino".