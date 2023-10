Infortunio Osimhen, l'ex fisioterapista: "E' molto doloroso, c'è bisogno di tempo"

"Speriamo che al suo ritorno ci siano delle buone notizie e avremo dei tempi di recupero più certi".

Giovanni D’Avino, ex fisioterapista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Milan? In fondo è andata anche bene per il risultato del primo tempo, pensavo che potesse finire anche con più goal di scarto a favore del Milan.

Osimhen? Manca tantissimo a questo Napoli, è un giocatore fondamentale perchè crea delle occasioni dal nulla. Se la partita prende una brutta piega lui riesce sempre a creare qualcosa di positivo. Sono contentissimo che sia arrivato all’ottavo posto del Pallone d’Oro, è un grandissimo campione.

Entità dell’infortunio di Osimhen? Lui è un ragazzo responsabile e se sta in Nigeria qualcosa starà facendo. Speriamo che al suo ritorno ci siano delle buone notizie e avremo dei tempi di recupero più certi. E’ un infortunio doloroso e c’è bisogno di tempo perchè tra le sue caratteristiche c’è lo sprint e impegna molto la sua muscolatura”.