Infortunio Osimhen, l'ortopedico consulente della SSN: "Rischia 2-3 settimane di stop, ecco perchè..."

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Angelo Cavallo, ortopedico, già consulente SSC Napoli: "La spalla viene riposizionata facilmente. Ma, quando c'è una lussazione, si indebolisce la capsula dell'omero che impedisce alla spalla di uscire. Quindi, questo può favorire un nuovo evento lussativo. Si valutano, come nel caso di Osimhen, l'età del soggetto, la stabilità della spalla ed altri parametri. Si può fare un trattamento conservativo o fare anche un intervento chirurgico che si può spostare con un momento dell'anno più favorevole per il recupero. Non è una cosa semplice un evento lussativo e non si sa se potrà avere recidive: bisogna capire i meccanismi traumatici e motori. Dal video dell'infortunio con scontro e caduta al suolo, immagino che ci possa essere un meccanismo conservativo, non ci sarà intervenuto chirurgico immediato. Potrebbe esser bloccata la spalla 1-2 settimane, il movimento della spalla è importante nella corsa: poi, dipende dalla tipologia della lesione e del dolore. Rischia dalle 2 alle 3 settimane di stop Osimhen: la riabilitazione può esser fatta immediatamente. La spalla serve per correre e per saltare".