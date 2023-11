Insidie e gioco della Salernitana? Garcia glissa e cita alcuni nomi: "Erano in Ligue1..."

Garcia a domanda precisa non è entrato nel merito delle insidie della partita di domani, citando alcuni giocatori che hanno militato in Francia

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia a domanda precisa non è entrato nel merito delle insidie della partita di domani, citando alcuni giocatori che hanno militato in Francia e poi lanciando un appello ai tifosi.

Le insidie del derby?

"Grazie per le domande, si gioca con la Salernitana, abbiamo parlato del Milan ma non possiamo rigiocarla. Domani ritroverò De Sanctis che apprezzo moltissimo, è stato uno dei pilastri del mio spogliatoio alla Roma. Ho sempre saputo che sarà un grande dirigente, durante i 90' saremo avversari ma sarà un grande piacere rivederlo. Ritroverò un po' di giocatori che conosciamo in Francia, Bradaric, Dia, Coulibaly, alcuni li conosciamo da lì. Io non sapevo che a 50km di distanza non avrei trovato un rispetto, un clima diverso. Visto il momento che viviamo nel mondo, la rivalità può starci ok, ma non è la guerra, di guerre ne abbiamo abbastanza. Spero ci sia sostegno per le squadre, ma nessun odio che non porta da nessuna parte. Solo questo".

Salernitana farà molto ostruzionismo.

"Non sarà una gara facile, è un derby prima di tutto, hanno bisogno di punti, ma noi abbiamo un solo risultato positivo da ottenere, la vittoria lì, e dobbiamo mettere in campo la migliore versione del Napoli, sappiamo cosa fare. Alcuni parametri della Salernitana dobbiamo gestirli e stiamo lavorando su questo".