Insigne a SportMediaset: "Il Var deve funzionare uguale per tutti. Vi racconto cosa è successo con Rocchi.."

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue parole: "Cosa ti preoccupa di più? Il Var. Mercoledi lo stesso rigore fischiato oggi a Callejon, non è stato dato per il fallo di mani di Toloi. Se il var è uguale per tutti, bisogna farlo funzionare per tutti. Dobbiamo stare tranquilli, perchè se ci pensiamo andiamo fuori di testa.



Contatto su Lozano? Dovete chiedere a Rocchi. Ho cercato un chiarimento a fine partita ma lui a voce alta, mi ha puntato il dito e mi ha detto che ho fatto più errori in campo io che lui. Non l'ho giudicato, non gli ho detto niente di male, volevo solo dei chiarimenti".