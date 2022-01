Insigne al Toronto, Amoruso non ha dubbi: “E’ meglio che vada via ora”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Nicola Amoruso, dirigente ed ex giocatore tra le altre di Juventus e Napoli.

“Juventus-Napoli gara in cui nessuno può perdere, il Napoli sembra una squadra matura nonostante le defezioni. Qualche sconfitta fisiologica ma il Napoli visto contro il Milan ha imposto il proprio gioco. La squadra deve guardare in alto e può farlo con la continuità di risultati. La stagione della Juventus è molto difficile ma è capace di grandi imprese, le ha nel DNA. Entrambe devono dare un segnale importante in classifica.

Morata? Caso abbastanza spigoloso perché c’è stata un’offerta del Barcellona. A giugno la Juventus non lo riscatterà, potrebbe arrivare in blaugrana un’opportunità importante. Detto questo, il suo rendimento è stato molto altalenante. C’è bisogno di un attaccante che abbia più gol in serbo. Icardi o Scamacca? Se andiamo ad analizzare gli ultimi anni di un giocatore che è stato messo ai margini nel PSG magari ora sceglierei Scamacca. Però in base alle qualità di cui la Juve ha bisogno Icardi, se sta bene, per capacità realizzativa è il giocatore perfetto per la Juventus.

Insigne? Quando dopo tanti mesi non si arriva a un accordo vuol dire che la volontà di proseguire il rapporto non c’è. Non mi piace la tempistica: se ora Insigne dovesse trovare l’accordo, meglio andare via ora perché da qui a giugno sarà in una situazione molto pesante. Se deve andare via, meglio ora. Altrimenti al primo passaggio sbagliato verrà fischiato. Il sostituto lo si trova perché la società lo troverà. Difficile continuare un rapporto quando sai che a giugno sarai altrove, difficile mentalmente".