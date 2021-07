Insigne alla Rai: "Vi spiego come nasce il mio gol. Lo Star of the Match è una bella soddisfazione"

Lo star of the match di Belgio-Italia, Lorenzo Insigne, commenta alla Rai la vittoria contro il Belgio: “Il premio è una bella soddisfazione, ma sono contento per la vittoria e per la semifinale. Soffriamo sempre da squadra, dobbiamo continuare così perché ci possiamo togliere grandi soddisfazioni”.

Il gol? “Ho puntato Tielemans che era ammonito. È stato un grande gol ma merito dei compagni che mi aiutano e danno fiducia”.

Cosa vi ha detto Mancini all’intervallo? “Ci ha detto di stare tranquilli anche se non c’era il rigore, non si torna indietro. Siamo riusciti a portarla a casa. Questo è quello che ci distingue, la voglia di sacrificarci uno per uno, ci sta portando avanti. Ora dobbiamo solo recuperare le energie perchè tra poco si gioca con la Spagna e dobbiamo arrivare concentrati e preparati”.