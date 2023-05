Insigne jr: "Vi racconto lo Scudetto del Napoli festeggiato nello spogliatoio del Frosinone"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Roberto Insigne, attaccante del Frosinone

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Roberto Insigne, attaccante del Frosinone: "Alla conquista dello scudetto, abbiamo festeggiato nello spogliatoio del Frosinone io e Borrelli che siamo due napoletani. Dopo Udine poi, ci siamo presentati con la maglia del Napoli e abbiamo ascoltato la canzone di Nino D’Angelo. Ho girato tante squadre e tanti spogliatoi e mi sono trovato sempre bene, ma devo ammettere che lo spogliatoio del Frosinone è diverso, è meraviglioso. Oggi è il mio compleanno e ieri ho festeggiato con tutta la squadra: una festa bellissima, ci siamo divertiti molto. Questo gruppo è fantastico.

Grosso? Ho avuto anche Inzaghi come campione del Mondo, ma Grosso mi ha fatto capire tante cose. E’ giovane e preparato e il suo staff lo aiuta tantissimo. E’ bravo molto più con le parole che con i fatti: lui c’è sempre.

Aver segnato gol al Napoli? Da professionista ero il ragazzo più felice del mondo perché chi ama il calcio sogna di giocare in serie A. Da napoletano poi avevo due sogni: indossare la maglia del Napoli e giocare in serie A.

Il mio futuro? Ho un altro anno di contratto, la mia volontà è quella restare qui a Frosinone, ma non so cosa accadrà.

Napoli rimpianto Champions? Quest’anno poteva fare benissimo anche in Champions. E’ stato commesso qualche errore, ma spero che l’anno prossimo si possa andare ancora più in alto. Ad oggi il Napoli non ha nulla da invidiare a nessuno, come città e come squadra”.