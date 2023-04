Insigne, l’ex agente svela: “Fosse rimasto a Napoli Kvara sarebbe arrivato lo stesso”

Antonio Ottaiano, agente di calciatori ed ex procuratore di Lorenzo Insigne, ha rilasciato un’intervista a La Città del Pallone, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Ottaiano, agente di calciatori ed ex procuratore di Lorenzo Insigne, ha rilasciato un’intervista a La Città del Pallone, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Con la partenza di Insigne, Mertens, Koulibaly e Ospina la pressione dello spogliatoio s’è abbassata. Non c’è nessuno che vede gli altri un gradino sopra. Il post di Insigne? Un po’ di rammarico ce l’avrà, esserci quest’anno sarebbe stato tanto gratificante per lui. Kvaratskhelia? Se Insigne fosse rimasto a Napoli il georgiano sarebbe arrivato lo stesso in azzurro”.