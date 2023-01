Insigne pazzo di Toronto: "Ha standard di istruzione elevato, sarà il futuro per i miei figli"

L'ex capitano del Napoli, oggi idolo a Toronto, Lorenzo Insigne, si è raccontato a Prefferedmagazine parlando anche del suo passato

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex capitano del Napoli, oggi idolo a Toronto, Lorenzo Insigne, si è raccontato a Prefferedmagazine parlando anche del suo passato e soprattutto elogiando la loro nuova dimora: "Toronto è una città uguale a tutte le altre grandi città metropolitane del mondo. Ha uno standard di istruzione così elevato che è così importante per me e per i miei figli; sarà il loro futuro.