Insigne rivela: "Appena firmato col Toronto rimasi sveglio diverse notti per vedere tutte le loro partite"

L'ex capitano del Napoli, oggi idolo a Toronto, Lorenzo Insigne , si è raccontato a Prefferedmagazine parlando anche del suo passato: "Sono qui per giocare a calcio e contribuire a portare un certo livello di competitività a questa squadra attraverso le mie esperienze. Voglio che tutti sappiano quanto sia importante la MLS come campionato e quanto importante diventerà".

Insigne ha firmato un anno fa, era gennaio, e rivela: "Una volta firmato, ho guardato tutte le partite. Sono rimasto sveglio fino a tarda notte solo per guardarli. Sono diventato sempre più entusiasta di entrare a far parte di questa organizzazione, di questo club. È vero che sono arrivato a metà stagione e la stagione è finita così, ma sono qui per vincere i campionati. I tifosi di Toronto meritano i campionati. Sono fan fedeli e mi hanno supportato non appena sono arrivato. Hanno accolto la mia famiglia e voglio dare loro ciò che meritano”.

Sulla città americana, Insigne dice: "Toronto è una città uguale a tutte le altre grandi città metropolitane del mondo. Ha uno standard di istruzione così elevato che è così importante per me e per i miei figli; sarà il loro futuro. Il multiculturalismo di questa città è incredibile; io e mia moglie ne siamo così felici. Darà ai nostri figli una tale apertura mentale nei confronti del mondo e delle persone, e con una comunità italiana così forte qui, ci sentiamo di appartenere".