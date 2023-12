Insigne su Kvaratskhelia: "Dispiace, ci sono passato anche io. Gli do un consiglio"

Insigne, in forza al Toronto in MLS, è tornato in Italia per ricevere il premio per la vittoria di Euro 2020 dal Coni al Maschio Angioino

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it "Il Napoli giocherà una grande partita e raggiungerà la qualificazione perché lo meritiamo". Il Mattino oggi in edicola riporta le parole di Lorenzo Insigne, l'ex capitano del Napoli che carica la squadra di Walter Mazzarri nel giorno della verità in Champions League, contro il Braga. Insigne, in forza al Toronto in MLS, è tornato in Italia per ricevere il premio per la vittoria di Euro 2020 dal Coni al Maschio Angioino e ha speso alcune parole per gli ex compagni e alcune sul suo futuro, ancora legato ai canadesi: "Sto bene a Toronto e finirà lì il mio contratto", dice. Poi su Kvaratskhelia e il momento no.

"Dispiace, perché ci sono passato anche io. Deve restare tranquillo e lo devono lasciare Tranquillo. Lui è la punta di diamante del Napoli. È un giocatore che ha tanta qualità, bisogna stargli vicino. I tifosi sanno come comportarsi e lo aiuteranno".