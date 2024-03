"Inter a parte, chi meglio della Juve?". Battibecco Adani-Collovati: "Il Napoli giocava con sconosciuti..."

Botta e risposta sulle squadre di vertice del nostro campionato negli studi de La Domenica Sportiva che ha visto protagonisti i due ex calciatori

Botta e risposta sulle squadre di vertice del nostro campionato negli studi de La Domenica Sportiva che ha visto protagonisti i due ex calciatori, oggi opinionisti della Rai, Daniele Adani e Fulvio Collovati. Di seguito lo scambio di battute andato in scena.

Apre le danze Adani, parlando di Allegri: "Ci porta a dire che ha una rosa mediocre ma vi chiedo: sulla carta chi ha una rosa superiore a quella della Juventus, tolta l'Inter? Il Napoli giocava con Rrahmani, Mario Rui, Olivera, Kvaratskhelia... Li conoscevi? Quando sono arrivati, erano giocatori molto inferiori a quelli andati via". Ribatte quindi Collovati: "Però dimentichi che negli anni precedenti aveva vinto il campionato per cinque volte consecutive...".

Ricomincia allora Adani: "Io infatti analizzo il percorso recente della Juve. E sai quando non sono d'accordo con Allegri? Quando dice che ha guadagnato un punto sul Bologna o ha tenuto a -11 l'Atalanta...". Rapido ed estemporaneo intervento dell'altro opinionista Eraldo Pecci: "Inzaghi se vince è il primo campionato...". Ribatte Adani: "E la sua rosa lo scorso anno era superiore. L'evoluzione di cui si parla si chiama lavoro, ed ogni volta bisogna ricordarlo...".

Interviene quindi a sua volta di nuovo Collovati: "Non puoi giudicare la cultura del lavoro di un allenatore che per 5 anni ha vinto. E con questa squadra non può vincere! Ha cinque ragazzini in campo...". Perentoria l'opposizione di Adani: "Voglio sapere se la Juve avrebbe preso Rrahmani, Juan Jesus, Kalulu, Kjaer... Non li ha presi, ha speso 50 milioni per Bremer! La Juve ha i giocatori per vincere".

La schermaglia si conclude con la risposta di Collovati: "Chi sono? Miretti? Locatelli? Sono questi? Ma non esiste... Fatemi dire: mi inchino di fronte a Simone Inzaghi, ma dagli la Juventus e secondo te ottiene gli stessi risultati? Qui si è detto che la rosa della Juve vale quella dell'Inter, ma ci rendiamo conto? Fino a ieri erano secondi in classifica, dove volete che vadano di più?".