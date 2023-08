Inter, Arnautovic snobba il Napoli: "Il Milan è la prima rivale per lo scudetto"

Marko Arnautovic ha bagnato il suo secondo esordio, dopo quello del 2010, con la maglia dell'Inter con un assist contro il Monza

Marko Arnautovic ha bagnato il suo secondo esordio, dopo quello del 2010, con la maglia dell'Inter con un assist contro il Monza e ai microfoni di Sportmediaset l'austriaco spiega così le sensazioni provate per il ritorno in nerazzurro: "Vincere la prima partita è stato importantissimo, sono molto contento di essere tornato e già quando sono entrato a San Siro ho provato un'emozione forte, ero già emozionato all'arrivo allo stadio".

Dove vuoi portare questa Inter?

"Quando sei all'Inter bisogna vincere, è importante lottare per la seconda stella: voglio aiutare dentro e fuori dal campo".

C'è una squadra che reputi la prima rivale per lo Scudetto?

"La prima rivale è sempre il Milan, a Milano c'è uno dei derby più grandi al mondo. In questo mercato hanno rafforzato la squadra ma non abbiamo paura di nessuno".