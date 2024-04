Inter, Audero su Acerbi: "Nessuna problematica, abbiamo parlato in privato"

Così Emil Audero commenta a Sportitalia la vittoria in casa contro l'Empoli.

"Sicuramente uno ci pensa e ha piacere a mettere anche la propria firma, ma il primo pensiero era la vittoria. Se poi arriva il clean sheet è un'aggiunta, ma il focus era vincere e l'abbiamo fatto". Così Emil Audero commenta a Sportitalia la vittoria in casa contro l'Empoli.

Quindi l'estremo difensore si sofferma anche sui tempi per arrivare aritmeticamente allo scudetto. "Non è una cosa che guardiamo, ma è normale che oltre a noi dipende anche cosa fa un'altra squadra. Acerbi? La maggior parte dei giocatori erano via per le nazionali per cui ci siamo riuniti a pochi giorni dalla partita e l'abbiamo preparata come abbiamo fatto sempre. Non c'è stata nessuna problematica. Se c'è stato qualcosa è avvenuto in maniera privata, non certamente collettiva. Abbiamo appoggiato la sentenza finale del giudice sportivo, ma è stata vissuta da tutti serenamente".