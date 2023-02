Inter, Ausilio: "Con la straordinarietà del Napoli si fa fatica a giudicare il lavoro degli altri"

"Noi siamo assolutamente in linea con quella che è una stagione fatta bene, positiva e che vogliamo assolutamente migliorare, questo sì".

© foto di Federico De Luca 2022

A margine dell'evento "United for Ukraine", a Milano, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di TMW: "Per eventi di questo tipo c'è voglia di partecipare e di dare un contributo, che è anche in sé nella presenza. Essere qui a testimoniare quanto di bello si sta facendo per un paese in difficoltà come l'Ucraina ci fa stare un pelino meglio, malgrado fare questo sia solo una cosa piccola".