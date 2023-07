Inter, Ausilio: “Tutti conoscevano Kvara, noi non l'abbiamo preso perché giochiamo 3-5-2”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è stato ospite di un evento su sport, musica e talento alla Triennale di Milano.



TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2022

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è stato ospite di un evento su sport, musica e talento alla Triennale di Milano.

È vero che Kvaratskhelia era sulla sua scrivania da anni?

“Sì, ma non solo sulla mia. Non è arrivato dal nulla o dalla Luna. Si fecero degli appuntamenti, io stesso ho incontrato l’agente, so che anche la Juve e la Roma ci lavoravano. Però se giochi 3-5-2, come noi sia con Conte che con Inzaghi, fai più fatica. Il Napoli è stato bravo, poi anche il sistema di gioco li ha aiutati, però era un giocatore seguito da tanti. Era un giocatore ritenuto meritevole di un investimento, ma che da me e in generale non è stato ritenuto funzionale al sistema di gioco”.