Inter, Chivu sente la pressione: "Forse è colpa mia, cantiere non può restare aperto"

L’Inter cade a San Siro contro l’Udinese. I nerazzurri passano in vantaggio con Dumfries ma i friulani pareggiano grazie al rigore di Davis e al sigillo di Atta. L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match dello stadio Giuseppe Meazza

Cosa dovete tenere a mente di questa sera?

"Dobbiamo tenere la motivazione e l'entusiasmo che abbiamo avuto qualche giorno fa. Siamo stati un po' leziosi, senza portare palla e senza cercare la superiorità. Tutto questo nonostante il vantaggio. L'episodio del rigore ci ha dato un po' un danno a livello mentale. Abbiamo perso le misure e qualche seconda palla insieme a qualche duello. Sapevamo che l'Udinese era una squadra fisica. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche corsa diversa ma non abbastanza per portarla a casa"

Pensa di avere giocatori per un'Inter imprevedibile?

"Dobbiamo trovare queste cose con le mie idee perché non possiamo fare diversamente. Non è semplice perchè tanti anni di abitudine non li puoi togliere in qualche settimana. Devo affrettare un po' il processo per far capire quelle che sono le mie idee perchè non possiamo fare diversamente"

Quanto l'Inter è un cantiere aperto in attacco?

"Oggi abbiamo provato in tutti i modi ad avere gente abituata a stare in area ma purtroppo non siamo riusciti a trovarlo. Il cantiere non può rimanere aperto a lungo anche se siamo solo alla seconda giornata. Mi prendo la responsabilità perché forse anche per causa mia non sono riuscito a trasmettere tanta serenità"

Come si può creare un po' di discontinuità rispetto all'anno scorso?

"La squadra ha fatto cose buone in questi anni e vorrei solo togliere qualche difettuccio che c'è anche nella ricerca di gioco. Bisogna essere più concreti e pragmatici anche in base all'avversario. Oggi Kristensen e Solet hanno giocato una grande partita"

Lei è soddisfatto di quello che ha a disposizione? Quando parla di togliere difetti ad esempio ha visto lezioso Barella?

"A livello individuale ognuno può dare il meglio. Ho fatto un discorso generale perché tutti mi sembravano in difficoltà nella manovra. Forse io non ho dato la motivazione giusta. Per quanto riguarda il mercato io voglio solo allenare al meglio quelli che ho perché sono fatto così. Qui si tratta dell'Inter e io lavoro per migliorare la squadra e se oggi non siamo riisciti a portarla a casa la colpa è sempre mia"