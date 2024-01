Inter, Darmian: "Di Lorenzo ha ragione, non ci sono favoriti. Finale partita a sé"

Matteo Darmian, difensore e esterno dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV prima della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli.

Matteo Darmian, difensore e esterno dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV prima della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli, iniziando con il commento delle parole di Giovanni Di Lorenzo: "Lui dice che stasera non ci sono favoriti? È così, una finale è una partita a sé e per vincerla dobbiamo dimostrare di essere più bravi, scendendo in campo come fatto con la Lazio: con la giusta determinazione e attenzione per portare a casa questo trofeo così importante".

Avete studiato una strategia particolare per arginare la squadra campione d'Italia in carica?

"Sappiamo le qualità del Napoli, hanno grandi singoli. Kvaratskhelia è uno di questi, ma il Napoli non è solo lui, hanno grandi giocatori che possono trovare la giocata in ogni momento. Dovremo stare attenti e giocare di squadra".

Il percorso di crescita che avete fatto vi ha fatto raggiungere una consapevolezza maggiore?

"Sì, soprattutto l’anno scorso abbiamo avuto alti e bassi, errori che quest’anno non vogliamo commettere. Lo abbiamo dimostrato in questa prima parte di stagione e anche questa sera vogliamo fare lo stesso".