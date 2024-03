Inter, Darmian non si fida del Napoli: "Sta facendo bene e ha ritrovato le certezze perse"

Matteo Darmian non si fida del Napoli. Il difensore dell'Inter ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club nerazzurro prima del big match di San Siro.

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Darmian non si fida del Napoli. Il difensore dell'Inter ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club nerazzurro prima del big match di San Siro che chiuderà, in attesa del recupero di Atalanta-Fiorentina, il programma della 29ª giornata di campionato. "È una squadra che ha ritrovato le certezze che aveva perso - ha detto Darmian a Inter TV - stanno facendo bene e dovremo stare attenti perché sono forti non solo nei singoli ma nel collettivo".

La partita si deciderà sulle fasce, data l'importanza del lavoro degli esterni?

"Non conterà solo questa caratteristica, quello che sarà importante sarà fare una grande partita di squadra, a livello sia difensivo che offensivo".