Inter, Inzaghi a Dazn: “Scudetto? Il domani è solo La Spezia!”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria per 2-0 contro il Lecce.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria per 2-0 contro il Lecce: "Abbiamo fatto una ottima partita con l'approccio giusto e non abbiamo abbassata l'intensità. Il secondo gol ci ha agevolato, è stata una vittoria meritata contro una squadra che ha dato fastidio a molti. Siamo stati intensi e determinati, corso della gara può succedere qualche imprevisto ma non ci siamo mai disuniti restando sempre squadra".

Era la partita che vi aspettavate? "Il Lecce è una squadra aggressiva, avevamo bisogno di grande mobilità e così l'avevamo preparata. I ragazzi hanno tenuto una grandissima concentrazione dall'inizio alla fine".