Inter, Inzaghi a Mediaset: “Col Napoli sarà difficile, serve recuperare in due giorni”

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, analizza ai microfoni di Mediaset il successo per 3-0 nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio: "In questi due giorni e mezzo dovremo recuperare le energie perché col Napoli sarà molto molto difficile. Non avevamo fatto una finale in due partite, ma lo sapevamo, questo è quello che chiede il calcio in questo momento. Noi ci adeguiamo, ci prepariamo e in questi due giorni e mezzo cercheremo di preparare nel migliore dei modi come per questa sera.

I ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo fatto un'ottima partita e approcciato subito bene. I ragazzi hanno fatto una grande gara, abbiamo raggiunto la finale che volevamo. Nel primo tempo l'1-0 per quanto visto in campo stava stretto, ma alla fine abbiamo vinto 3-0. Abbiamo preso un palo, una traversa, tante occasioni. L'unico neo è aver chiuso il primo tempo 1-0".