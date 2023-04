Inter, Inzaghi: "Fraintesa esultanza Lukaku, la rissa ci priverà di due giocatori fondamentali"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di Mediaset l'1-1 in casa della Juventus, caratterizzato da un finale caldissimo.

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di Mediaset l'1-1 in casa della Juventus, caratterizzato da un finale caldissimo: "È stata fraintesa l'esultanza di Lukaku, che ha fatto gol ed esulta sempre così. Purtroppo ne è scaturito un parapiglia non bello da vedere, ci priverà di due giocatori fondamentali nella semifinale di ritorno come Lukaku e Handanovic".