Inter, Inzaghi in conferenza: “Ora testa già a lunedì, studierò Napoli-Fiorentina”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, commenta in conferenza stampa il secco 3-0 sulla Lazio, parlando anche dell'imminente finale contro il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

22.10 - Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, commenta in conferenza stampa il secco 3-0 sulla Lazio.

22.27 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi.

Una delle partite migliori della sua Inter sotto la sua gestione, quando è arrivato voleva arrivare qui o si può migliorare?

"Bisogna sempre migliorarsi, sarebbe riduttivo dire che stasera l'Inter ha fatto una grande gara. Abbiamo giocato grandissime gare da due anni e mezzo, penso che il gioco sia sempre stato elevato. Stasera abbiamo appiccicato bene contro una squadra molto organizzata, i ragazzi sono stati bravissimi".

C'era stato un calo, poi contro Monza e Lazio tantissime occasioni. Era una flessione calcolata?

"Ma ogni partita fa storia a sé, alcune partite non sono state a livello tecnico non sono state come le altre. Le ultime due sono state belle, mi sono divertito a giocare i miei giocatori, ma è due anni e mezzo che mi diverto a vedere questa squadra. Non è mai semplice giocare contro la Lazio, abbiamo sempre faticato, però le ultime due partite abbiamo fatto ottime gare".

Si è divertito... Quello di divertire è un vantaggio anche nella corsa sulla Juve, che forse non diverte così?

"Io guardo la mia squadra, guardo l'Inter e in questi anni abbiamo sempre giocato un ottimo calcio. Siamo riusciti anche a raggiungere trofei importanti, a raggiungere una finale di Champions. È giusto non voltarsi indietro, guardare sempre avanti: io devo essere bravo da allenatore a guardare alla partita di stasera, ma focalizzarsi già alla partita di lunedì. Dobbiamo dare seguito con una grande finale lunedì".

Siete i più belli?

"Ci sono tante squadre che giocano bene, io la mia Inter l'ho sempre vista giocata bene. Quest'anno non ho da fare appunti: una volta recuperati tutti i giocatori è stato molto bello vedere l'Inter. E penso al primo anno, quando l'obiettivo era il quarto posto: dopo tre mesi si era detto che doveva vincere lo scudetto, ma non è stato un problema e va bene così".

È la sua Inter più forte?

"È una domanda non semplice, che mi avete già fatto. Lo dirà il tempo, io non dimentico la prima che ha vinto due trofei, la seconda che è arrivata in finale di Champions. Il tempo lo dirà, sono contento per i tifosi che ci supportano, che hanno fatto un lancio lungo per arrivare qui e anche oggi erano qui ad applaudirci".

Adesso cosa si aspetta dalla finale?

"Una finale è sempre una finale, qui a Riyadh sto bene, ho vinto contro la Juve e contro il Milan. Quest'anno ci giocheremo una finale, campioni d'Italia contro vincitori della Coppa Italia. Siamo contenti, speriamo lunedì di rendere felici i tanti tifosi che ha l'Inter a Riyad".

Cosa pensa del Napoli?

"Cercheremo di prepararla nel migliore dei modi, ho guardato Napoli-Fiorentina in tv e ora la studierò, cercheremo di dare il massimo".

22.36 - Finisce la conferenza stampa di Inzaghi.