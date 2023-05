Inter, Inzaghi in conferenza: "Rischiato poco, espulsione ha condizionato il match. Una cosa su Di Lorenzo..."

Cade l’Inter al Maradona col gol di Giovanni Di Lorenzo. A breve il commento in conferenza stampa di Simone Inzaghi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cade l’Inter al Maradona col gol di Giovanni Di Lorenzo. A breve il commento in conferenza stampa di Simone Inzaghi: "La partita l'avete vista, nel primo tempo abbiamo lasciato palleggio al Napoli ma eravamo in controllo, non avevamo rischiato nulla. L'espulsione ha condizionato la gara, avevamo pareggiato con Lukaku e c'è delusione per la sconfitta. Sapevamo che il secondo tempo avremmo trovato più spazi, avremmo fatto una fase offensiva più determinata. Dopo il pari dovevamo essere più bravi, ma bisogna fare i complimenti a Di Lorenzo perchè ha fatto un eurogol".

C'era distrazione per la finale Champions? Sappiamo cosa ci sarà il 10 di giugno, ma prima abbiamo un'altra finale da giocare. Oggi è stata una gara dispendiosa, in dieci abbiamo dovuto correre tanto. C'è del rammarico per una sconfitta che avremmo voluto evitare.

Il finale di stagione di Lukaku può cambiare le gerarchie con Dzeko? "Lukaku ha giocato bene ed è in ottime condizioni fisiche, faremo le valutazioni per le gare successive. Nelle coppe siamo stati straordinari. Le finali e' bello centrarle, ma è ancora più belle vincerle".

20.38 Termina la conferenza stampa di Simone Inzaghi.