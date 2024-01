Inter, Inzaghi: "Napoli in grande condizione, dura preparare la gara in due giorni e mezzo"

TuttoNapoli.net

Le ore che precedono Napoli-Inter sono anche quelle delle interviste per Simone Inzaghi, che interviene ai microfoni di Radio Serie A. Di seguito le sue parole: "Vogliamo vincere questa finale contro un avversario di valore, che vorrà fare lo stesso. Senz'altro la finale sarà una gara sentita. La mia squadra deve continuare a giocare bene, sapendo che ogni partita è diversa. Il Napoli è campione d'Italia meritatamente, ha avuto qualche problema in campionato ma è arrivato in grande condizione qui a Riyadh. Non è semplicissimo organizzare una finale in due giorni e mezzo, ma ci stiamo provando nel migliore dei modi".

Il record di cinque Supercoppa italiane di Inzaghi: in caso di vittoria staccherebbe Lippi e Capello... "Sì, ci penso. Lippi e Capello sono due grandissimi allenatori, ma più del record personale mi interessa quello dell'Inter perché sarebbe la terza Supercoppa di fila. Sarebbe un grandissimo obiettivo di squadra. Le motivazioni faranno la differenza".