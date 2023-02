Inter, Inzaghi: "Scudetto? Complimenti al Napoli, in qualsiasi altro campionato saremmo in corsa"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"In campionato siamo in ritardo come tutte le altre, abbiamo commesso qualche errore. Ma senza un Napoli così…". In conferenza stampa dopo il successo sull'Atalanta, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi parla così delle speranze scudetto della sua Inter: "Vedo anche gli altri campionati: il Bayern abbiamo visto che squadra è e ha un punteggio basso. In qualsiasi altro campionato con 40 punti dopo 20 partite saremmo lì a giocarci lo scudetto. Bisogna solo fare i complimenti al percorso fatto finora dal Napoli".