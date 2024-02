Inter, Inzaghi sullo scudetto: "Manca tanto, lo scorso anno il Napoli era molto più avanti"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sulla Juventus.

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sulla Juventus: "Ci siamo presi una vittoria. Importante, strameritata e voluta con la forza del gruppo, per come l'abbiamo preparata e come abbiamo giocato. Siamo molto contenti ma è una tappa di un lungo percorso, manca ancora tantissimo. Juve e Milan non molleranno un centimetro, ma davanti a uno stadio così è una bellissima serata".

Perché nel finale ha scelto Klaassen?

"L'ho detto, meriterebbe più spazio. Parliamo di un centrocampista che ha fatto più di 100 gol in carriera ed è un ragazzo straordinario. Ieri Frattesi ha avuto un problemino e avevo quindi lui e Sensi. O Asllani, che però non fa la mezzala da un po'".

L'unico neo è stato non chiuderla prima?

"L'ha tenuta aperta Szczesny con parate incredibili. Però abbiamo concesso una sola ripartenza in 95 minuti: Sommer è stato sempre attento ma stasera si è riposato. La squadra è stata bravissima, da 7 mesi lavora in modo esemplare".

La vostra maturità fa impressione.

"Sì, ma nello stesso tempo sappiamo che mancano 4 mesi intensi, con tantissime partite, e che dobbiamo continuare in questo modo. In campionato abbiamo vinto 18 partite su 22, il percorso è straordinario e nonostante questo siamo solo a 4 punti dalla Juve. E anche il Milan è sempre lì, lo scorso anno con questo punteggio il Napoli era molto più avanti".

Un difetto lo troviamo?

"Stasera è difficile, per quanto si è visto il risultato è molto stretto. Un portiere straordinario ha tenuto aperta la partita, ho rivisto i suoi interventi su Barella e Arnautovic prima di venire qui. Impressionanti".

Cosa vorrebbe aggiungere a questa Inter?

"Dobbiamo lavorare, stasera devo rivedere la gara, ma la Juve si difendeva molto bassa e siamo stati bravissimi. Nell'unica occasione loro dovevamo esserlo di più, sulla ripartenza di McKennie nel primo tempo. Cerchiamo di analizzare dove si può far meglio".

Vi portate la fiducia in Europa?

"Quello è l'obiettivo, tra poco ricomincia la Champions, palcoscenico importantissimo per noi. Quest'anno riproveremo a fare un percorso straordinario, pur sapendo che agli ottavi avremo già una squadra impegnativa".