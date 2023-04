Inter, l’ex pres. Moratti: “Sarebbe entusiasmante sfidare il Napoli in semifinale Champions”

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, ha rilasciato un'intervista nel corso di "Radio Anch'io lo Sport" su Radio Rai1.



TuttoNapoli.net

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, ha rilasciato un'intervista nel corso di "Radio Anch'io lo Sport" su Radio Rai1.

In caso di passaggio del turno in Champions, chi vorrebbe affrontare?

"Non so. Io devo dire sinceramente il Napoli che è la cosa nuova di quest'anno. Sarebbe più entusiasmante".