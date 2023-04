Inter, Lautaro: "Faccio i complimenti al Napoli, hanno fatto un grandissimo campionato"

Dopo la v.ittoria contro la Lazio a San Siro, Lautaro Martinez, autore di una doppietta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria contro la Lazio a San Siro, Lautaro Martinez, autore di una doppietta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Significa tanto per noi, significa che l'Inter c'è e ha giocatori di qualità e carattere. Lo abbiamo dimostrato anche oggi".

Crede di poter raggiungere tutti gli obiettivi in questa stagione?

"Ci credo tanto, come ho detto prima la squadra ha giocatori importanti che stanno ritrovando la forma in un momento importante della stagione. Siamo in finale di Coppa Italia, in semifinale di Champions e in corsa per le prime quattro posizioni della classifica. Possiamo farcela in tutto".

Un argentino che con i due gol di oggi può permettere al Napoli di festeggiare lo scudetto.

"So che Maradona ha fatto tantissimo per loro, io gli faccio i complimenti, hanno fatto un grandissimo campionato".