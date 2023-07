Inter, Lautaro sfida il Napoli: "Voglio vincere lo scudetto da capitano"

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato di obiettivi stagionali e non solo a La Gazzetta dello Sport

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato di obiettivi stagionali e non solo a La Gazzetta dello Sport: "Dal momento in cui sono diventato capitano, ho in testa la voglia di vincere il campionato e di alzare io il trofeo. Io e i miei compagni ce lo siamo detti, abbiamo lasciato l’Inter in alto, la gente si aspetta tanto da noi e noi da lì ripartiremo. Questa è una società abituata a vincere. E perché abbiamo fame. Io voglio vincere sempre, anche le partitine in allenamento. E questo messaggio voglio trasmetterlo ai più giovani".