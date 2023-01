Inter, Lukaku crede allo scudetto: "Rispetto per il Napoli, ma nessuna paura"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Romelu Lukaku crede ancora allo scudetto, e il suo obiettivo per il 2023 è "fare di tutto per l'Inter" per vincere e "restare: e' quello che voglio, perche' i tifosi sanno che ho l'Inter nel cuore". L'attaccante belga, ceduto al Chelsea per 115 milioni nell'estate del 2021 in quella del 2022, ha parlato in vista della ripresa del campionato e di Inter-Napoli in un'intervista esclusiva a Sky. "Fino a quando una squadra non ha alzato trofeo tutto è possibile - ha detto delle chance scudetto - Se ci credo? Sempre. Per quello giochiamo a calcio, devi credere nell'impossibile. Se la gente dice che è impossibile per noi, vediamo alla fine della stagione la squadra che alza il trofeo e sarà campione. Adesso nessuno ha alzato, siamo ancora lì, mancano ancora 6 mesi. Il campionato finisce il 6 giugno, ragazzi: non siamo ancora al 4 gennaio...". Ovvero alla data della sfida al Napoli capolista. "Spalletti è veramente forte, ha fatto un ottimo lavoro. dobbiamo dirlo.