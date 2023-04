Inter, Lukaku dopo grazia della FIGC: "Fatta giustizia, Gravina ha dimostrato sensibilità"

Romelu Lukaku sarà a disposizione dell'Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Romelu Lukaku sarà a disposizione dell'Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. La FIGC quest'oggi ha deciso di graziare l'attaccante nerazzurro che era stato squalificato per un turno dopo l'espulsione rimediata in Juve-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia. Il giocatore, secondo l'arbitro, aveva esultato in maniera eccessivamente polemica in risposta ai cori razzisti ricevuti allo Stadium.

Dopo l'annullamento della chiusura del settore bianconero Lukaku era rimasto di fatto l'unico colpevole di questa incresciosa vicenda e per questo motivo il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha deciso di graziare il calciatore. "Sono davvero felice per questa decisione del presidente della FIGC che ha dimostrato una grande sensibilità - ha detto Lukaku -. Credo che grazie al suo intervento sia stata fatta giustizia e sia stato dato una grande segnale a tutto il modo dello sport e non solo. È stato dimostrato che c’e la volontà di combattere il razzismo”.