Inter, Marotta: "L'unico neo è il campionato, ci siamo arresi presto per il grande cammino del Napoli"

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Prime Video nel pre-partita della stracittadina contro il Milan che vale la semifinale d’andata di Champions.

Questa semifinale è un orgoglio per il calcio italiano?

"Un motivo di grande orgoglio per il calcio italiano, per la città di Milano e per le due società. E' certamente un appuntamento molto emozionante".

Cosa ha pensato al momento del sorteggio dei gironi?

"E' stato un cammino molto difficile, ma il risultato di oggi è meritato in un'annata anomala e cioè con un Mondiale in inverno. Questa anomalia ha fatto sì che in campionato abbiamo avuto alti e bassi, cosa che non abbiamo avuto in Champions".

Un giudizio sull'operato della squadra e dell'allenatore?

"Le valutazioni finali vanno fatte a fine stagione, ma ad oggi stiamo facendo bene nelle competizioni in cui siamo. L'unico neo è il campionato, dove ci siamo arresi presto come altri e soprattutto per il grande cammino del Napoli".