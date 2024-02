Inter, Marotta ora ammette: “Zielinski? Lo annunceremo nel rispetto delle regole, l’ho detto ad ADL!”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso di Supertele

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso di Supertele: "Zielinski? Siamo una società che è tornata importante come nel 2010, quando si vinse il triplete.

Siamo cercati e ricercati da parte di tanti giocatori. Di Zielinski ne ho parlato anche con De Laurentiis. Noi stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme. Adesso si occuperà Ausilio di questa situazione: se tutto andrà in porto lo annunceremo e lo tessereremo per l'anno prossimo. Zielinski fa parte di quelle intuizioni che un'area sportiva deve assolutamente sempre considerare".

Come nascono i parametro zero?

"Nascono dal lavoro dell'area tecnica, dagli osservatori che fanno attività di monitoraggio. In questo modo poi si cerca di contattare e negoziare con i giocatori. Per noi è più facile perché rappresentiamo l'Inter. Oggi è più facile rispetto a quando sono arrivato, assolutamente sì. Abbiamo vinto sei trofei, fatto una finale di Champions. Poi sei a Milano, e anche per le compagne dei calciatori è fondamentale questa città".