Inter, Marotta: "Protagonisti contro una corazzata ma vogliamo giocarcela fino in fondo"

Prima della finale contro il Manchester City, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

TuttoNapoli.net

Prima della finale contro il Manchester City, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "L'Inter ha un palmares e una storia ricchi di successi. Arrivare su questo palcoscenico, anche se il gradino più alto d'Europa non è facile, deve essere uno degli obiettivi dell'Inter e dei grandi club. L'ambizione sportiva non deve essere fraintesa e confusa con l'arroganza e la presunzione ma nello sport bisogna avere l'asticella molto alta e questo ci ha portato qua da attori principali".

L'importanza dei tifosi?

"I tifosi sono la componente indispensabile di ogni club sportivo e calcistico. Sono il vero patrimonio che accompagnano i giocatori e questo ci riempie di orgoglio. Qui sono in tanti e a San Siro ce ne sono altri 50mila. Questo depone come il popolo interista stia vicino ai propri beniamini".

Avete un po' gonfiato il petto davanti al City vista la sproporzione di denaro speso per allestire la squadra?

"Il rapporto con i dirigenti del Manchester City è ottimo. Noi abbiamo fatto di ogni necessità virtù e questo va scritto a merito di Ausilio, Baccin, Zanetti e di tutta l'area tecnica che ha all'esito questa rosa mettendola a disposizione di un bravo allenatore che è ancora i continua crescita. Questo ci ha portato ad essere protagonisti contro una corazzata. Se consideriamo i soldi spesi per allestire questa rosa c'è una netta sproporzione. Ma siccome nello sport vige il detto che chi più spende non sempre può vincere, è evidente che noi vogliamo giocarcela fino in fondo con quelle che sono le armi tattiche e le motivazioni, tra le quali il senso di appartenenza".