Inter, Marotta: "Zielinski? Quando si presentano opportunità dobbiamo perseguirle. Su ADL..."

L'ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn, in vista del match contro la Juventus valido per la 23ª giornata di Serie A.

Quanto dello scudetto passa da stasera?

"Parecchio, ma non tutto. Partita dal fascino particolare, tra due squadre fortissime e dalla grande storia. Un esame importante, che può dare risposte importanti a livello di prestazione. Ci sono ancora tanti punti a disposizione e anche le provinciali insidiano i pronostici".

Quanta consapevolezza vi ha dato la finale di Champions e quanto questo campionato è voluto?

"La finale dell'anno scorso ha dato una maggiore consapevolezza a questo gruppo, fatto di tanti ragazzi. C'è voglia di tenere l'asticella alta e tutto viene di conseguenza. L'Inter deve lottare per trofei importanti, poi se avremo capacità e merito di arrivare primi bene altrimenti faremo i complimenti a chi arriverà davanti a noi".

Uno come Zielinski vi farebbe comodo?

"L'anno prossimo le competizioni a cui parteciperà l'Inter saranno ancora di più, quindi stiamo andando alla ricerca di una rosa competitiva. Quando si presentano opportunità, come Zielinski o altri, dobbiamo perseguirla. Non so se arriverà, ma ha le skills per giocare da noi".

L'imitazione di De Laurentiis?

"L'aspetto bello del calcio è proprio questa ironia".

Sul rinnovo di Lautaro?

"Di rilievo no, ci siamo fermati perché c'erano impegni ravvicinati. Ci vuole tempo, è un contratto importante, i rapporti sono splendidi e non vedo problemi".

Sulle parole di Laporta?

"Sono argomenti politici che non vogliamo trattare, oggi siamo concentrati sul campo e più avanti tratteremo tematiche che non riguardano solo l'Inter e vanno affrontate al momento giusto".