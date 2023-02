Inter, Mkhitaryan sogna: "Ecco cosa faccio in caso di scudetto"

Henrih Mkhitaryan, intervistato nel programma 1 vs 1, in onda su Dazn ha dichiarato

Henrih Mkhitaryan, intervistato nel programma 1 vs 1, in onda su Dazn ha dichiarato: "Vincere due derby in 18 giorni è una cosa pazzesca, volevamo vincerli entrambi: il primo voleva dire conquistare la Supercoppa italiana. Sogno di vincere il ventesimo scudetto con l'Inter e prometto che, se dovesse accadere, canterò una canzone di Albano".