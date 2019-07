Inter, Ranocchia sul caso Icardi: "Si allena con noi, gruppo non deve prendere una posizione su di lui"

Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, ha parlato dal ritiro di Lugano, dove i nerazzurri si stanno preparando alla nuova stagione sotto la guida del nuovo tecnico, Antonio Conte. Un allenatore che Ranocchia conosce bene, conosciuto ai tempi di Bari: "Stiamo lavorando tanto e bene, sarà un anno lungo e dobbiamo essere pronti da agosto a maggio. Bisogna parlare il meno possibile, i proclami di inizio anno lasciano il tempo che trovano. La stagione sarà lunga, affronteremo avversari competitivi. Le aspettative sono aumentate con un mister vincente ma dobbiamo lasciarle fuori. Conte ha portato grande entusiasmo, sta trasmettendo la sua voglia al gruppo e alla società. Per me è un piacere lavorare di nuovo con lui e il suo staff. Sono fiducioso, voglio dimostrare di poter giocare in questa squadra; poi sarà il mister e prendere le decisioni, in base a come ci si comporterà negli allenamenti e nella vita privata. Lui fa caso a tutto. Daremo tutto, l'ambiente è carico e usciremo sempre con la maglia sudata, come vuole lui".

Come è percepita nel gruppo la situazione di Icardi e Nainggolan?

"Si allenano con noi, ma tutto quello che riguarda la loro situazione deve essere chiarito senza che il gruppo prenda posizione".