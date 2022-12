Inter, Skriniar: "Il mio calciatore slovacco preferito è Hamsik. Mi ha ispirato molto"

È Milan Skriniar il nuovo protagonista di 'Where are you from?', format prodotto da Inter Media House

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it È Milan Skriniar il nuovo protagonista di 'Where are you from?', format prodotto da Inter Media House che regala una panoramica sulle radici dei calciatori nerazzurri. Il difensore indica così il suo calciatore slovacco preferito: "Indubbiamente Marek Hamsik: è il più conosciuto, ha fatto una carriera straordinaria, anche qui in Italia. È certamente uno di quelli che mi hanno ispirato di più".