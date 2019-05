"Io pago Sky come gli juventini, ma loro vincono", un ascoltatore provoca Del Genio: "Pure quelli del Frosinone..."

Una telefonata nel corso del filo diretto ha mandato su tutte le furie Paolo Del Genio. Un tifoso ha reclamato la pretesa della vittoria: "Io non vado allo stadio, ma pago 800 euro all'anno di Sky e in qualche modo aiuto il Napoli come potenziali utenti. Ma che senso ha vedere un Napoli-Chievo che non ha più senso, si pretendono i tifosi allo stadio senza alcun obiettivo".

La risposta di Del Genio: "Io ci andrei, come prima di fare questo lavoro col Napoli a metà classifica o in bassa classifica, e tifo al di là degli obiettivi. Provo piacere indipendentemente da posizione o categoria, tu evidentemente solo per vincere. Il tifoso vuole vincere? E allora se la estendi alle altre squadre, non dovrebbe esserci nessuno allo stadio. I tifosi del Bologna o della Sampdoria allora che sono andati a fare tutto l'anno".

Ma continua il botta e risposta: "Io pago lo stesso abbonamento della Juventus, ma loro vincono", ed a quel punto Del Genio contro-replica: "Ma che significa! Ma pure i tifosi di Chievo e Frosinone lo pagano, mica esistiamo solo noi e la Juve! I tifosi vogliono vincere? Ma tutti lo vogliono, allora tifate per chi vince, ma con la tua logica quelli del Bologna che campano a fare, tante tifoserie sanno che non andranno mai in Champions, sono tifosi come te. Ragionando come te devono stare tutti vuoti e pieno solo lo Stadium. Tu sostieni la vittoria, non una squadra. Obiettivi? Ma perché salvarsi, l'Uefa o la Champions non è un obiettivo? Altrimenti saranno tutti infelici tranne quelli della Juve".