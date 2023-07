Itakura più lontano? Ds Borussia M'Gladbach: "Non vogliamo cedere più nessuno"

Possibile complicazione nella strada che conduce a Ko Itakura, difensore individuato dal Napoli per sostituire Kim Min-Jae.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Possibile complicazione nella strada che conduce a Ko Itakura, difensore individuato dal Napoli per sostituire Kim Min-Jae. La Bild, portale tedesco, riporta la notizia dell'ok del difensore a rimanere in Germania. In più, il ds del Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus, avrebbe chiuso ulteriormente le porte con queste parole rilasciate sempre alla testata tedesca:

"Ho capito che alcuni tifosi sono preoccupati in questo momento. Ma abbiamo appena iniziato a ricostruire la squadra. Il periodo di mercato può essere valutato solo quando è finito. Non potremo sostituire i titolari che ci hanno lasciato, uno a uno. Ancora una volta, si tratta più di prenderci cura dei talenti e di promuoverli. Non vogliamo cedere più nessuno, anzi siamo già in contatto per rinnovare il contratto di chi è in scadenza".