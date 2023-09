Italia, Di Lorenzo: "Domani è fondamentale. Non c'è tempo per rimanere indietro"

Giovanni Di Lorenzo, terzino destro dell'Italia, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali degli Azzurri alla vigilia del match contro l'Ucraina,

Giovanni Di Lorenzo, terzino destro dell'Italia, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali degli Azzurri alla vigilia del match contro l'Ucraina, valido per il girone di qualificazione agli Europei del 2024: "Sappiamo che è una partita fondamentale, dobbiamo vincere. Giochiamo in casa, faremo il massimo per portare a casa 3 punti importantissimi per noi".

C'è un po' di rammarico per il pareggio in Macedonia?

"Abbiamo analizzato insieme al mister la partita, ci sono state anche tante cose fatte bene. Dispiace per questo pareggio, però dobbiamo guardare subito avanti. Non c'è tempo per rimanere indietro, ci siamo preparati bene per questa partita e sono sicuro che faremo bene".

Che messaggio vuole mandare ai tifosi?

"È sempre bello giocare a San Siro con la Nazionale, i tifosi ci fanno sentire sempre la loro vicinanza e saranno importanti domani. Naturalmente conterà quello che faremo noi in campo. Cercheremo di portare a casa questa vittoria fondamentale".