Italia, Immobile conferma che sarà il capitano: "Ora ci si aspetta tanto da me"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile, nuovo capitano dell'Italia e attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni del TG1 della decisione di permettergli di indossare la fascia, in virtù delle 56 presenze totali con gli Azzurri, più di chiunque altro: "Ci si aspetta tanto da me, dentro e fuori dal campo. Gli ho detto che è una grossa responsabilità perché rappresento tutti e che per me andava bene".