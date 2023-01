Italia, Mancini: "Fossimo stati al Mondiale ce la saremmo giocata per vincerlo"

Spero che ai giocatori abbia fatto male quanto a me vederlo in tv: credo di sì, sapevano anche loro che avrebbero fatto una bella figura

Dove poteva arrivare l'Italia se fosse stata in Qatar? A rispondere è il ct degli azzurri Roberto Mancini, che a La Gazzetta dello Sport spiega: "Troppo facile parlare dopo. Mi ero sbilanciato, ma prima, sull’Argentina perché per Messi, il migliore degli ultimi vent’anni, chiudere la carriera senza aver vinto un Mondiale non sarebbe stato neanche giusto. Ma l’Italia, quando c’è, è pericolosa per chiunque: per questo ho sempre detto che puntavamo a vincere, e oggi dico che ce la potevamo giocare. Anche per provare a vincerlo, sì.