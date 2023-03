Italia, Mancini: "Il Napoli non gioca all'italiana? Sono frasi fatte..."

Il tecnico dell'Eintracht Glasner ha detto che il Napoli non gioca all’italiana, cosa ne pensa Roberto Mancini

Il tecnico dell'Eintracht Glasner ha detto che il Napoli non gioca all’italiana, cosa ne pensa Roberto Mancini : "Questa roba è vecchia di 100 anni. Sono frasi fatte: sempre a dire queste cose, catenaccio e contropiede. Ma non siamo così da tempo. Sono tre anni che con l’Italia giochiamo bene, abbiamo vinto l’Europeo con personalità e abbiamo un dna di gioco ben preciso. E il Napoli dà spettacolo" le sue parole a Il Mattino.

Proprio sul Napoli di Spalletti, Mancini s'è espresso così: "Gioca molto bene. È primo e con ampio merito. E, fate gli scongiuri, io già in estate avevo previsto il trionfo degli azzurri. Dietro non mi pare che ci sia chi possa insidiare il primo posto, il vantaggio mi pare assai rassicurante ma capisco anche Spalletti che invita alla prudenza. Farei lo stesso anche io al suo posto. Hanno fatto le mosse azzeccate in estate, gli innesti sono stati quelli giusti come quello di Kim e Kvaratskhelia e ora sono protagonisti grazie anche a un calcio apprezzato ovunque in Europa".