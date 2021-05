Italia, Mancini in conferenza: "Cragno grande portiere, è in ballottaggio con Meret"

Parla in conferenza stampa Roberto Mancini dopo il 7-0 contro San Marino. "Bernardeschi in Nazionale ha fatto sempre bene, bravo anche Pessina. Dopo stasera ho qualche dubbio in più sulle scelte da fare. Restano aperti un paio di ballottaggi per la lista dei convocati, in difesa e a centrocampo, ce li porteremo fino a lunedì. Speriamo che Raspadori possa recuperare in questi giorni, l'avevamo promesso all'Under 21 per la loro prossima partita, ma è ancora in corsa. Barella è una certezza. Cragno? E' un grande portiere, abbiamo la fortuna di averne tanti bravi, è in ballottaggio con Meret. Sensi? Sta meglio, oggi si è allenato, anche abbastanza bene".