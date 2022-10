Italia, Mancini: "Raspadori? Qualità importanti e poi essere intelligenti è un vantaggio"

Così Roberto Mancini, ct degli azzurri, intervenuto su Rai 2 alla trasmissione Atuttocalcio

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Non conosco la situazione di Ronaldo ma, se ha rifiutato di entrare in campo, ha sbagliato. Penso che se ne sia reso conto: gol ne fa ancora, con l'età diventa però più difficile. Purtroppo non si può giocare in eterno". Così Roberto Mancini, ct degli azzurri, intervenuto su Rai 2 alla trasmissione Atuttocalcio. "I più forti che ho allenato? Ibrahimovic, Aguero e Yaya Touré. Ma ne dimentico tanti altri. Per il talento che ha Balotelli poteva essere fra i più grandi. Anche lui, però, ha fatto tanto - aggiunge -. Lui è una prima punta libera".

"Zaniolo? Dipenderà da lui, dipende sempre da noi stessi, io ci credevo quando ancora non aveva presenze né in Serie A e neppure in B. Il tempo passa, è un attimo, mi aspetto che faccia tanto per le potenzialità che possiede. Raspadori? Lo abbiamo portato all'Europeo che aveva poche partite in A, ma qualità importanti. E' un ragazzo molto intelligente e anche questo è un vantaggio. Nel campionato italiano dovrebbero esserci più italiani, può essere un vantaggio". (ANSA).