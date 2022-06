Italia, Mancini: "Ripescaggio? E' già successo alla Danimarca, nel caso noi siamo pronti"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "E' una bella coppa, tra due squadre che hanno vinto due trofei continentali e sono grandi nazionali. Meritano le 90mila persone che saranno allo stadio e noi cercheremo di onorarla". Lo ha detto il ct della nazionale, Roberto Mancini. in un'intervista esclusiva a Rai Sport prima della Finalissima con l'Argentina a Wembley. "Sarà una partita aperta con una squadra straordinaria, loro hanno grandi giocatori e forse il migliore di sempre insieme con Maradona. Noi dobbiamo cercare di fare bene - ha proseguito -. Certo siamo alla fine di una stagione faticosa, nessuno potrà essere al 100% come un anno fa. Comunque c'è in ballo un bel trofeo e proveremo a vincerlo". Da domani, ha proseguito Mancini, "cominceremo a programmare in vista degli europei e dei prossimi mondiali. E' la fine di un ciclo ma non vale per tutti, ci saranno degli inserimenti per il futuro, con ragazzi un po' più giovani". "Il ripescaggio? Ho letto qualcosa, è già successo in altri casi, come alla Danimarca agli Europei. Dovesse accadere, siamo pronti", ha concluso Mancini. (ANSA).